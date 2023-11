Si è tenuto nella mattinata di oggi, lunedì 13 novembre, un incontro tra i rappresentanti degli studenti del liceo Bramante e dell'istituto Einaudi di Magenta con i funzionari di Città Metropolitana a Palazzo Isimbardi.

Confronto tra i ragazzi di Da Vinci e Bramante e Città Metropolitana

Il confronto è arrivato a seguito dei due giorni di sciopero indetto dagli studenti la scorsa settimana tra giovedì e venerdì per protestare circa le problematiche delle due strutture scolastiche oltre che per la situazione legata ai riscaldamenti delle due scuole.

Un incontro nel quale i rappresentanti degli studenti hanno esposto a Città Metropolitana la situazione delle due scuole e quelle che sono le richieste per risolvere queste problematiche.

L'impegno dell'ex Provincia

L'ex Provincia ha definito "molto proficuo" il confronto e si è impegnata a fissare al più presto un incontro nel quale il consigliere delegato Roberto Maviglia si recherà al Liceo Bramante per un nuovo confronto con studenti, personale docente e dirigente scolastico per affrontare la questione.

La data dell'incontro al momento non è ancora stata fissata, ma avendo ribadito "Città Metropolitana" la volontà di "proseguire in questo confronto molto produttivo" è probabile che andrà in scena nel corso dei prossimi mesi.