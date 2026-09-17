Concorso pubblico per 7 funzionari: posti disponibili ad Arese e nella Città metropolitana

Concorso pubblico per 7 funzionari ad Arese e nella Città metropolitana di Milano

È stato pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA e nella pagina dedicata ai concorsi pubblici del Comune di Arese il bando del concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 7 posti a tempo pieno e indeterminato.

La selezione riguarda i profili di Funzionario/a amministrativo/a e Funzionario/a tecnico/a presso la Città metropolitana di Milano e il Comune di Arese.

I posti disponibili

I 7 posti messi a concorso sono così distribuiti:

3 posti per il profilo di Funzionario/a amministrativo/a nei ruoli della Città metropolitana di Milano;

per il profilo di Funzionario/a amministrativo/a nei ruoli della Città metropolitana di Milano; 2 posti per il profilo di Funzionario/a tecnico/a nei ruoli della Città metropolitana di Milano;

per il profilo di Funzionario/a tecnico/a nei ruoli della Città metropolitana di Milano; 2 posti per il profilo di Funzionario/a tecnico/a nei ruoli del Comune di Arese.

Come presentare la candidatura

Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale inPA, secondo le modalità indicate nel bando.

Il termine ultimo per inviare la domanda è fissato alle ore 12:00 del 5 ottobre 2026.

Informazioni sul concorso

Il bando completo, i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul Portale del Reclutamento inPA e nella sezione dedicata ai concorsi pubblici del Comune di Arese.