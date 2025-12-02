Conclusi i lavori di riparazione dei campanili in paese

I cittadini finalmente potranno sapere che ore sono semplicemente alzando lo sguardo e guardando l’orologio del campanile anche quando il buio cala sul paese. Per decenni è stato il simbolo che ha segnato il tempo di intere generazioni. Da diversi anni le due strutture, i campanili di Cusago in piazza Soncino e nella frazione di Monzoro erano fuori uso, ora grazie all’intervento programmato dall’Amministrazione comunale sono tornati a vegliare sulla comunità e a scandire il tempo.

Simboli del paese

“Sono ufficialmente terminati gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino funzionamento dei campanili delle nostre comunità, un progetto avviato molti mesi fa e tra i primi atti programmati dalla nuova Amministrazione – ha affermato con soddisfazione il sindaco Gianmarco Reina – Il nostro impegno ha permesso di riattivare le due strutture simboli del nostro paese”.

Ricordiamo che la manutenzione dei campanili è a carico dell’Amministrazione comunale che deve provvedere ai vari interventi necessari. Le torri campanarie sono elementi imprescindibili di una comunità, che conferiscono senso di comunità e solidarietà

“Il nostro intervento ha permesso di ripristinate due situazioni che si protraevano, con situazioni diverse , da parecchi anni . Posso sottolineare che grazie ai nostri investimenti abbiamo restituito alla comunità due importanti simboli funzionanti, basti pensare che l’orologio del campanile di Monzoro era al buio da 35 anni. Ora per i prossimi 4 anni non ci dovrebbero essere problemi , sono state installete luci led e rifatto il cablaggio dei cavi. Un’azione provvidenziale che ha rimesso in funzione il quadrante e l’impianto di illuminazione”.

Torri campanarie danneggiata da anni

Il campanile di Cusago era stato danneggiato da un temporale nel luglio 2023, che aveva rotto uno dei quadranti dell’orologio e compromesso l’indicazione dell’ora corretta, ora è stato definitivamente riparato grazie al ripristino completo dell’orologio; inoltre l’Amministrazione ha voluto intervenire anche sull’illuminazione dei quadranti, che risultava spenta da oltre 15 anni.

A Monzoro la situazione era ancora più vetusta. Il campanile di Monzoro aveva l’orologio, fermo da 5 anni, era stato riparato nei primi mesi del 2025. Dopo circa 35 anni di buio, torna finalmente a illuminarsi. L’impianto precedente, ormai obsoleto, è stato completamente sostituito con una soluzione moderna ed efficiente, restituendo alla frazione un simbolo storico nella sua piena valorizzazione. Consideriamo che l’investimento in termini di denaro è stato circa 3mila euro.