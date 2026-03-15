Conclusi gli ultimi lavori di manutenzione al cimitero comunale

Gli interventi hanno interessato il muro di cinta, l’ingresso monumentale principale e l’edificio guardiola

Si sono conclusi i lavori di manutenzione al cimitero comunale di Boffalora sopra Ticino, che hanno interessato il muro di cinta, l’ingresso monumentale principale e l’edificio guardiola.

«Gli interventi sono stati completati con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il decoro dell’area cimiteriale. L’accesso e i percorsi interni sono ora nuovamente fruibili senza limitazioni – spiega il sindaco Sabina Doniselli – Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrata durante il periodo dei lavori».

L’ampliamento e l’inaugurazione

Un anno fa il camposanto era stato ufficialmente inaugurato a seguito dei lavori di ampliamento e sistemazione, che avevano portato alla realizzazione di 144 nuovi loculi, 119 ossari e cinque cappelle private. La nuova ala realizzata comprende inoltre un impianto idrico ed elettrico, allestimenti afferenti all’invarianza idraulica, una rampa carrabile asfaltata, un muretto di contenimento, griglie di captazione delle acque meteoriche e un nucleo centrale adibito a verde, con essenze arbustive e irrigazione. A questo si sono aggiunte finiture con rivestimenti in marmo e acciaio Cor-ten, listelli in cotto e una piantumazione di cipressi che hanno ridefinito l’area del parcheggio.

Gli ultimi lavori di sistemazione

Proprio in occasione dell’inaugurazione il primo cittadino aveva annunciato che era in corso, da parte della Soprintendenza, l’approvazione definitiva per procedere a eseguire ulteriori interventi di restauro dell’ingresso principale, del muro perimetrale e della guardiola del custode. Ora a distanza di alcuni mesi i lavori di manutenzione anche di quelle parti del cimitero sono diventati realtà, un ulteriore passo avanti che ha portato al completamento e alla sistemazione complessiva del camposanto.