Conclusa a Legnano la due giorni di formazione per volontari e segretari SPI-CGIL Ticino Olona

Grande partecipazione all’evento guidato dallo SPI Nazionale; il prossimo appuntamento è previsto a Corbetta il 10 e 11 novembre.

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Si sono concluse con successo le due giornate di formazione intensa che hanno visto protagonisti le volontarie, i volontari e i Segretari di Lega del Sindacato Pensionati SPI-CGIL Ticino-Olona. L’evento, svoltosi il 27 e 28 ottobre presso il Salone WelcomeHotel di Legnano, si è distinto per l’alto livello di coinvolgimento e l’efficacia dei temi trattati.

Il percorso formativo è stato guidato da Susanna Felicetti (Responsabile Formazione SPI-CGIL Nazionale), insieme a Mauro Fuso e Enrico Revello dello Staff nazionale.

Obiettivo: rafforzare la tutela sul territorio

Confronti diretti, discussioni aperte e dinamici lavori di gruppo con cui i relatori hanno sapientemente guidato i partecipanti per raggiungere un obiettivo chiaro: potenziare e qualificare l’azione di tutela sul territorio.

Ogni giorno, le sedi dello SPI e della CGIL Ticino Olona accolgono numerosi pensionati, lavoratori e cittadini che necessitano di assistenza e supporto per il disbrigo di svariate pratiche e per la difesa dei propri diritti. In questo contesto, l’aggiornamento costante della struttura diventa una risorsa fondamentale.

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“Sempre più vicini ai bisogni dei pensionati”

“Il nostro primo obiettivo è essere sempre più vicini ai bisogni dei pensionati e offrire loro un aiuto altamente qualificato”, sottolinea Umberto Colombo, Segretario generale Spi-Cgil Ticino Olona.

Il percorso di formazione e crescita dello SPI-CGIL Ticino Olona non si ferma qui: le prossime tappe della formazione sul territorio sono già fissate per il 10 e 11 novembre a Corbetta.