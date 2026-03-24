Concerto tributo a Paki Canzi: una serata di emozione, affetto e memoria

Artisti in concerto a Bareggio in memoria di Paki Canzi.

Una reunion intensa e commovente a Bareggio per ricordare Paki Canzi

Nonostante la scomparsa del cantante e pianista milanese, morto improvvisamente domenica 15 marzo a 78 anni, il concerto previsto per venerdì 20 marzo all’auditorium Madre Teresa di Calcutta con Paki Canzi e I Nuovi Angeli (gruppo simbolo del beat italiano degli anni ’70 con successi come “Donna felicità”, “Ragazzina, ragazzina” e “Singapore”), già programmato da tempo, non è stato annullato.

Per volontà della famiglia, di M.A. Eventi di Marina Assandri che aveva organizzato il concerto dei Nuovi Angeli e degli amici artisti di Paki, la serata si è trasformata in una reunion intensa e commovente, un momento carico di emozione, affetto e memoria. Sul palco si sono alternati gli amici artisti Rodolfo Maria Gordini, Pino D’Isola, Sentacruz con Gianni Minuti, Tony Ray, Sonia Milan, Ronnie Jones, Daiano, Gian Pieretti, Serena Santambrogio e Carlo Lecchi, presidente dell’associazione Avi (Associazione vinile italiana), che hanno cantato e ricordato Paki, rendendo omaggio a un artista e amico che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Un tributo sincero a un artista che ha portato la canzone italiana nel mondo

Quello che doveva essere un concerto si è così trasformato in un abbraccio collettivo, un tributo sincero e profondo a Paki Canzi, fondatore e leader dei Nuovi Angeli, artista che ha saputo portare la canzone italiana nel mondo e uomo dal cuore grande, capace di toccare quello di chiunque lo incontrasse.

Tra note, sguardi e ricordi, la sua presenza è stata percepita in ogni istante, condivisa da artisti, amici e pubblico, uniti nel celebrare la vita e il percorso umano e artistico di un grande musicista e cantante.

Anche l’assessore Beltramello ha reso omaggio al leader dei Nuovi Angeli

L’assessore Nico Beltramello ha voluto rendere omaggio con affetto e gratitudine a un artista che ha contribuito a rendere grande la canzone italiana nel mondo, lasciando un’eredità musicale e umana che continuerà a vivere.