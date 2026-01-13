Concerto Olimpico con il Corpo Musicale San Carlo

Mancano poche settimana al via delle Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina. L’attesa è alta e questa volta il Corpo Musicale San Carlo di Cassinetta di Lugagnano , diretto dal maestro Massimo Oldani, ha pensato a un concerto speciale, capace di evocare lo sport e la sua etica come valore educativo e culturale condiviso.

L’Inno delle Olimpiadi

“In anteprima assoluta, avremo l’onore di farvi ascoltare l’Inno delle Olimpiadi invernali Milano–Cortina 2026 – fanno sapere dal Corpo musicale – Ad arricchire la serata, la partecipazione del tenore Alessandro Mundula, che si esibirà insieme a noi”.

L’appuntamento è di quelli da segnare sull’agenda: domenica 1 febbraio alle 17 nella chiesa di Santa Maria Nascente e Sant’Antonio Abate a Cassinetta di Lugagnano. Gli spettatori potranno ascoltare le note che accompagneranno i giochi invernali 2026