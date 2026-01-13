Concerto Olimpico con il Corpo Musicale San Carlo

Mancano poche settimana al via delle Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina. L’attesa è alta e questa volta il Corpo Musicale San Carlo di Cassinetta di Lugagnano , diretto dal maestro Massimo Oldani, ha pensato a un concerto speciale, capace di evocare lo sport e la sua etica come valore educativo e culturale condiviso.
L’Inno delle Olimpiadi
“In anteprima assoluta, avremo l’onore di farvi ascoltare l’Inno delle Olimpiadi invernali Milano–Cortina 2026 – fanno sapere dal Corpo musicale – Ad arricchire la serata, la partecipazione del tenore Alessandro Mundula, che si esibirà insieme a noi”.
L’appuntamento è di quelli da segnare sull’agenda: domenica 1 febbraio alle 17 nella chiesa di Santa Maria Nascente e Sant’Antonio Abate a Cassinetta di Lugagnano. Gli spettatori potranno ascoltare le note che accompagneranno i giochi invernali 2026
“Come sempre, vi aspettiamo numerosi per condividere insieme un nuovo, unico ed emozionante momento di musica e comunità” conclude la nota del corpo musicale di Cassinetta. Una proposta inedita in uno dei borghi più apprezzati d’Italia. L’attenzione di tutto il mondo sarà puntata sui XXV Giochi olimpici invernali che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio.