Concerto natalizio del Corotrecime all’Annunciata

Per chi ama la musica corale tutto pronto per la seconda edizione di Videntes stellam , la rassegna nazionale di concerti corali natalizi organizzata da Ut insieme Vocale -Consonante in collaborazione con l’Accademia musicale Chigiana di Siena con il contributo del Ministero della Cultura .

Rassegna nazionale

Dal 13 al 27 dicembre , oltre 25 cori si esibiranno in tutta Italia , da Civitavecchia a Collegno, per poi passare da Ancora , Arezzo, Giussano e Novara; tra i protagonisti della kermesse ci sarà il Corotrecime città di Abbiategrasso, che sarà sul palco il 14 dicembre alle 16 nella prestigiosa cornice dell’ex convento Annunciata. Con il coro abbiatense si esibirà il coro Terzo Tempo, dando vita a una rete luminosa di musica, tradizione e gioia condivisa.

I concerti sono diretti dagli allievi dei corsi di direzione di coro del maestro Lorenzo Donati alla Chigiana Summer Academy: giovani direttori provenienti da tutta Italia, protagonisti di un percorso formativo d’eccellenza che si riflette nella qualità artistica delle esecuzioni.

Un percorso di luce

Videntes stellam , dopo il successo dell’esordio lo scorso anno, vuole essere un segno di bellezza diffusa: una mappa sonora che unisce città grandi e piccole attraverso il linguaggio universale della coralità. Un lungo viaggio musicale che celebra l’attesa e la luce del Natale.

Il Corotrecime è una realtà consolidata in città, un ‘eccellenza del territorio, un coro amatoriale di ispirazione popolare a voci maschili fondato nel 1954. Da marzo 2025 è diretto da Stefano Piloni.