Concerto e letture per la commemorazione della Giornata della memoria

Appuntamento domenica 28 gennaio a Vanzaghello dalle 10.30 per la commemorazione della Giornata della memoria organizzata dall'Anpi con la collaborazione del Complesso bandistico vanzaghellese.

Appuntamento con la Giornata della memoria

Quest'anno Anpi Vanzaghello in occasione della giornata della memoria terrà l'iniziativa dal titolo "MUSICA E SHOAH - LA STORIA NON CI HA INSEGNATO NIENTE?" in collaborazione con il COMPLESSO BANDISTICO VANZAGHELLESE e con il patrocinio della Amministrazione Comunale.

Domenica 28 Gennaio a partire dalle ore 10 circa presso la sala consiliare del centro Civico Comunale di Piazza Pertini.