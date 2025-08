«Con Vale nel cuore», il ricordo della giovane atleta robecchese

La commemorazione

Lunedì 4 agosto, a quattro anni dalla morte, una corsa per Valentina Caso con l’associazione Tapascione Running Team

Ieri, lunedì 4 agosto, la comunità di Robecco sul Naviglio ha commemorato Valentina Caso, giovane triatleta del Tapascione Running Team scomparsa nell’estate 2021 a seguito di un incidente. Due i momenti significativi organizzati in sua memoria, la mattina in forma privata i genitori con una biciclettata, la sera attraverso una corsa con circa una sessantina di atleti tutti in divisa.

Il percorso in bici dei genitori

«La mattina del 4 agosto, data dell’incidente, io e la mamma Daniela, abbiamo ripercorso in bici lo stesso giro che Vale aveva fatto quella mattina – racconta il papà, Giovanni Caso – Siamo andati fino ad Abbiategrasso, la mamma usando proprio la bici di Vale che il nostro ciclista Chiodini ha miracolosamente recuperato. Abbiamo fatto una sosta lì nel bar in cui era stata anche lei, e poi al ritorno ci siamo fermati in silenzio davanti alla targa vicino alla rotonda, nei pressi del luogo dell’incidente, e poi siamo rientrati portandocela a casa nel cuore».

La corsa con gli atleti del Tapascione Running Team

La sera alle 19 poi, con il supporto dell’associazione sportiva Tapascione, di cui il papà era già membro e di cui anche Valentina era entrata a far parte proprio nel 2021, dopo essere stata in precedenza negli Urban Runners di Milano, è stata organizzata una corsa con lo stesso percorso della Tapasciata ma in direzione opposta, dalla rotonda dell’incidente verso Carpenzago, preceduta dal lancio di quattro palloncini rossi con le prime lettere del suo nome e seguita da un apericena in un bar sul Naviglio. Il papà ha partecipato alla corsa con una canotta con la scritta «Con Vale nel cuore», mentre il fratello Gabriele e la mamma hanno seguito il gruppo in bicicletta.