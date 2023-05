Con l'associazione Alice per conoscere i percorsi di cura dell'ictus

Appuntamento lunedì 22 maggio ad Abbiategrasso con l'associazione Alice Legnano per parlare dei percorsi di cura dell'ictus, per riconoscerne i sintomi e salvare vite.

Percorsi di cura per l'ictus con Alice

Percorsi di cura dell’Ictus: questo il nome dell'incontro che si terrà lunedì, 22 maggio alle ore 17:30 in Sala Convegni dell'Ospedale di Abbiategrasso nell'Edificio A - piazza Mussi, 1. Ad organizzarlo A.L.I.Ce. Legnano che invita tutti ad un incontro di divulgazione e formazione.

È importante riconoscere tempestivamente i sintomi dell’ictus , allertare il 112 e accedere in un centro specializzato : la Stroke Unit, perché “il tempo è cervello". In questo incontro vi racconteremo come si riconosce, come si fa diagnosi e come si cura l’ictus dalla fase acuta alla riabilitazione.