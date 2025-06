Con l'arrivo dell'estate tornano in azione gli Street tutor

Tornano in azione domani sera, sabato 7 giugno, gli Street tutor.

Tornano in azione gli Street tutor

L’iniziativa di sicurezza urbana, che ha fini educativi-informativi nei confronti della popolazione rispetto alle norme e alle regole vigenti di buona convivenza e condotta e che rientra nel progetto Legnano SiCura, è stata realizzata per la prima volta in forma sperimentale a settembre e ottobre 2023 e riproposta nel 2024, da metà giugno al termine del Luna park a novembre. Gli Street tutor, figure appositamente formate e impiegate da una società specializzata in attività di prevenzione dei rischi in spazi pubblici aperti, in particolare frequentati da giovani, hanno il compito di informare e sensibilizzare i fruitori di queste aree sulle ordinanze e i regolamenti comunali invitando, in questo modo, a un comportamento che segua i principi della buona educazione e della convivenza civile.

"Il clima in centro è migliorato"

L'assessore al Benessere e sicurezza sociale Anna Pavan dichiara:

"In quella cornice strategica per la sicurezza urbana che è Legnano SiCura, confermiamo anche quest’anno l’esperienza degli Street tutor, figure che esercitano una funzione preventiva, informando sulle regole da osservare e invitando a un comportamento rispettoso del vivere insieme, promuovendo, in altre parole, la cultura della legalità. Riproponiamo l’utilizzo degli Street tutor, forti del fatto che il clima complessivo della convivenza negli spazi di aggregazione centrali della città sia migliorato grazie al lavoro, ordinario e straordinario, delle forze dell’ordine e di altri interventi posti in essere in questi anni. È importante ricordare in questo senso il lavoro svolto dalla Polizia Locale con le associazioni e le cooperative che operano nel Falcone Borsellino in alcuni fine settimana per fare informazione sui rischi di abuso di alcool e di stupefacenti e per realizzare animazione: tutto questo concorre a creare le condizioni per una città più vivibile e più sicura".

Trenta servizi in cinque mesi

Gli Street tutor saranno attivi in città durante la stagione estiva nei fine settimana e in occasione degli eventi che richiamano grande afflusso e nel periodo del Luna park per oltre una trentina di servizi complessivi fino all’inizio di novembre. Gli operatori saranno riconoscibili grazie a una pettorina ad alta visibilità con il logo del Comune.