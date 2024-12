La pro loco di Robecco sul naviglio si avvicina al Natale con due appuntamenti importanti: la Fiaccolata di Santa Lucia e il "babbo natale a domicilio".

Con la Pro Loco arriva la Fiaccolata di Santa Lucia e Babbo Natale... a domicilio!

Sono due gli appuntamenti da segnare in agenda a Robecco per il mese di dicembre: venerdì 13 dicembre alle 17.30 ci sarà la fiaccolata di Santa Lucia. Per la vigilia di Natale torna "Babbo Natale a domicilio"! Se desiderate che Babbo Natale in persona consegni i regali ai vostri bambini basta chiedere aiuto alla Pro Loco.

Pro Loco Robecco sul Naviglio

Via Dante, 21 20087 Robecco s/n (MI)

tel. 3357097230 www.prolocorobecco.org email: info@prolocorobecco.org