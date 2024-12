Una nuova tensostruttura e il nuovo tetto: Casorezzo mette mano al portafoglio

Una nuova tensostruttura e il nuovo tetto per la palestra. Sono queste, in sintesi, le principali misure contenute nell'ultima variazione di bilancio e che sono atterrate sul tavolo Consiglio comunale di Casorezzo sulla scia delle decisioni prese dall'Amministrazione comunale.

A scendere nei dettagli delle ultime modifiche riguardanti il bilancio è stato direttamente il sindaco Rosella Giola:

«Abbiamo deciso alcune variazioni che hanno a che fare con il capitolo investimenti. Gli scostamenti, in particolare, riguardano il campo sportivo. Qui sorgerà una tensostruttura capace di diventare un vero e proprio hub polifunzionale permanente, anche e soprattutto in caso di intemperie. L'intenzione è quella di realizzare una copertura che ci darà modo di svolgere iniziative qualora si verificassero cattive condizioni meteorologiche. Destinatari di queste misure saranno i bambini. E l'intervento avrà un costo di 180mila euro».

L'area è dunque destinata a diventare un'area di sport ma anche di...festa.

«La nuova struttura sarà fruibile per ciò che concerne la pavimentazione. Ora come ora si tratta di un capannone senza la pareti ma per il momento già predisposto. Lì verrà realizzata una sala ristoro con la cucina adiacente. E i bambini potranno allenarsi e fare qualche attività fisica, come calcio».