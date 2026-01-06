Con la nuova aula immersiva la scuola De Amicis si apre alla città

Ha preso il via il primo intervento su spazi scolastici che saranno fruibili anche dalla cittadinanza. Seguiranno i lavori per “aprire” l’auditorium della Bonvesin e le aule laboratorio alla Pascoli.

Cominciano dalla primaria De Amicis gli interventi per “aprire” le scuole di Legnano contemplati nel progetto di rigenerazione urbana “La scuola si fa città” che rientra nell’ambito delle strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei 2021–2027.

Un’aula immersiva alla scuola primaria De Amicis di via Ratti

Nella scuola di via Ratti, infatti, hanno preso il via nelle scorse settimane i lavori che comprendono la realizzazione di un’aula immersiva che sarà fruibile dalla cittadinanza e che rappresenta la prima tappa del percorso con cui gli spazi di alcuni edifici scolastici saranno accessibili anche da persone esterne alla scuola. Le altre due scuole che, con interventi di prossima realizzazione, apriranno spazi ai cittadini sono la secondaria di primo grado Bonvesin della Riva (auditorium) e la primaria Pascoli (due aule-laboratorio).

“Un intervento che migliorerà l’edificio sotto diversi aspetti”

Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva, sottolinea:

“Quello sulla primaria De Amicis è un intervento atteso da tempo, che migliorerà sotto diversi aspetti l’edificio, nel cortile interno, nell’accessibilità e che aprirà una parte della scuola ai cittadini nello spirito più autentico del progetto ‘La scuola si fa città’, che ha, fra i macro obiettivi, quello di innovare per includere. Questi interventi mirano a valorizzare gli spazi pubblici facendone dei luoghi di incontro, creatività e socialità in coerenza la strategia di rigenerazione urbana promossa dall’Amministrazione comunale”.

Pareti e soffitti diventano superfici di proiezione

L’aula immersiva è uno spazio didattico innovativo e altamente tecnologico dove pareti e soffitti diventano superfici di proiezione per ambienti interattivi e multisensoriali, permettendo così agli studenti di “entrare” nelle lezioni attraverso contenuti 3D, realtà aumentata e simulazioni per apprendere in modo esperienziale e, quindi, più coinvolgente. Lo spazio a fianco dell’aula immersiva è stato assegnato, come sede, a Progetti fantasia, un gruppo di genitori con figli affetti da disturbi dello spettro autistico che sarà opportunamente formato per l’utilizzo dell’aula.

In arrivo anche nuove aree verdi e spazi ludico-didattici in cortile

Alla scuola De Amicis, i lavori, oltre alla parte interna, riguarderanno il cortile, con interventi che aumenteranno la permeabilità del suolo e creeranno nuove aree verdi e spazi ludico-didattici, erbosi e zone ombreggiate; il portone di legno su via Ratti, che sarà restaurato; alcuni spazi a uso del personale addetto al servizio mensa. Nello specifico, saranno strutturati in tre fasi: parte interna, accesso da piazza Carroccio e restauro del portone su via Ratti; ristrutturazione dei servizi igienici vicini all’aula immersiva; e lavori nel cortile e alla rampa di accesso all’edificio. Il termine dei lavori è previsto per la primavera.