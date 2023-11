Con dicembre partirà la riqualificazione dell'Area Feste

Conto alla rovescia per la partenza dei lavori di riqualificazione dell'Area Feste di Sedriano.

Dopo l’avvio del cantiere per il restyling, con i fondi del Pnrr, della Villa Allavena, il sindaco Marco Re ha annunciato la sistemazione di un’altra annosa opera.

Ma, nel dettaglio, come verrà sistemata la zona dell’Area Feste?

"Nell'Area Feste rimarranno il tendone e la tribuna che potranno essere riutilizzati, oltre all'edificio che sarà oggetto di studio in vista della sua eliminazione o riconversione - ha continuato Re - Le restanti parti, dove ci sono strutture che non possono più essere riutilizzate, verranno riportate a verde con la realizzazione di quattro conche naturalizzate, dove avverrà l'assorbimento delle acque meteoriche delle vicine superfici pavimentate. Questo progetto porta con sé, oltre alla bonifica e alla riqualificazione di buona parte dell'area feste, anche la riqualificazione dei parcheggi e della ciclabile della via Rogerio da Sedriano".