"Da Area Feste ad area per i giovani"

La Giunta di Sedriano ha approvato il progetto della cosiddetta Area Spugna che prevede la sistemazione dell’Area Feste, dei parcheggi e della ciclabile di via Rogerio da Sedriano.

Il progetto dell'Area Spugna

A spiegare i dettagli del progetto, realizzato da Cap Holding e finanziato coi fondi del Pnrr, è stato il sindaco Marco Re:

"Questo progetto approvato recentemente dalla Giunta ha delle implicazioni importanti per una prima sistemazione dell’area feste e per la riqualificazione di via Rogerio da Sedriano. Abbiamo dato un incarico a un ingegnere che ha fatto una ricognizione di tutte le opere presenti nell’area; stiamo parlando del tendone, del laghetto, della zona del campo da basket, quella del campo da bocce, del minigolf, dell’area skateboard e degli edifici a lato di quest’ultimo".

Il focus sull'Area Feste

Mentre il tendone potrà essere mantenuto e l’edificio è stato tenuto presente dall’Amministrazione come futuro luogo per la scuola materna, le altre opere saranno protagoniste del progetto dell’Area Spugna. Il primo cittadino ha spiegato le problematiche dei manufatti.

"Per quanto riguarda il laghetto c’è un degrado delle sponde e sarebbe da rimettere il parapetto - ha affermato - Di fatto dell’esistente ci sarebbe da recuperare ben poco. La pista da skate ha un vizio di fondo: un gradino tra la superficie piana e quella curva, che però per motivi di sicurezza non ci dovrebbe essere. L’usura del tempo si è fatta sentire anche al campo da basket, dove ci sono dei vizi strutturali originali; nel campo da bocce c’è permanenza dell’acqua e in quello da minigolf c’è un vizio costruttivo. Rimettere in funzione queste opere costerebbe più che rifarle nuove".

La via Rogerio da Sedriano

Da qui la decisione dell’Amministrazione di inserirle in questo nuovo progetto, che si lega con la vicina via Rogerio da Sedriano.

"Questa strada ha una ciclabile che in parte è invasa dalle radici degli alberi ed è quindi difficile da percorrere in comodità - ha continuato Re - Ma comunque è una via che in realtà è importante perché collega piazza del seminatore, via delle carrozze al parco. È uno degli ingressi del paese e andrebbe riqualificata. Ed è qui che si inserisce il progetto dell’Area Spugna che ha come obiettivo anche la riqualificazione dei parcheggi lungo la via. Il progetto infatti ha finalità ambientali ed idrauliche. Non ha senso infatti inserire nelle fognature l’acqua pulita che proviene per esempio dalle piogge; la logica è quindi consentire che l’acqua pulita vada a spaiarsi nei terreni in modo da evitare di ingolfare la fognatura. Oltre a ciò, c’è anche una logica di depavimentazione e di evitare le isole di calore. I parcheggi lungo la via hanno l’asfalto, che producono calore. Il progetto permette di mantenere il numero di parcheggi, ma costruisce in maniera diversa il tessuto e crea nuove alberature".

Da qui il collegamento con l’Area Feste.

"Un tubo convoglierà le acque piovane dei parcheggi e della via Rogerio da Sedriano fino all’Area Feste - ha dichiarato il sindaco - Nel settore delle opere non più recuperabili ci sarà quindi un’area dove le acque arriveranno a spagliarsi; verranno create delle fosse, che si riempiranno di acqua (pochi centimetri) quando ci saranno i temporali. Inoltre verranno realizzate delle alberature e dei viali. Così riporteremo a verde permeabile quella zona".

L’Area Feste diventerà un’area per i giovani

Ha terminato il primo cittadino: