Con “Dammi il 5” donati 5mila euro ad Anffas

Consegnato lo scorso sabato 11 luglio, al centro Anffas di Abbiategrasso di strada Cassinetta, il ricavato della corsa Dammi il Cinque promossa dagli Amici del Melograno.

Quarta edizione

La corsa, organizzata domenica 24 maggio per il quarto anno consecutivo con impegno e dedicata ad Angelo Lamperti – volontario instancabile di Anffas e attivo anche in oratorio San Giovanni Bosco scomparso lo scorso marzo, ha permesso all’associazione di destinare un assegno di 5.040 euro alla struttura per disabili.

Commosso per il risultato raggiunto e soprattutto per il sostegno costante, silenzioso e appassionato che i volontari offrono ai ragazzi di Anffas e alla Fondazione Il Melograno si è detto Alberto Gelpi presente insieme al presidente Anffas Massimo Simeoni e al presidente dell’associazione Attilio Calloni all’incontro di sabato 11 luglio.

Un traguardo importante

Un momento semplice, per brindare insieme e per condividere l’ennesimo traguardo.