Comunità più protetta con i pattugliamenti serali congiunti di Polizie Locali

Anche per il 2026 i Comuni di Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino rinnovano il progetto di pattugliamento serale congiunto delle Polizie Locali.

Una strategia in più rafforzare la rete di sicurezza .Un’importante collaborazione nata con l’obiettivo di garantire una presenza più capillare sul territorio nelle ore serali, con particolare attenzione alle aree pubbliche, ai luoghi di aggregazione e alle zone maggiormente frequentate dai cittadini. I servizi, già attivi con l’avvio della stagione estiva, consentono di incentivare il presidio del territorio e rafforzare il rapporto di vicinanza tra Polizia Locale e cittadini.

Il progetto si inserisce nel quadro del Patto Locale di Sicurezza Urbana del Magentino, Abbiatense e Asse S.S.11, uno strumento che permette ai Comuni di lavorare insieme, condividendo risorse e competenze per offrire un servizio più efficace.

«Sei Comuni, un unico obiettivo: territori più controllati, più sicuri e più vicini ai cittadini. Anche per il 2026 i Comuni coinvolti hanno rinnovato il progetto di pattugliamento serale congiunto delle Polizie Locali – ci spiega il sindaco di Marcallo Fausto Coatti – È una grande notizia e la conferma di un percorso che va avanti da anni. Il fatto che questa collaborazione prosegua dimostra quanto sia stata utile e apprezzata dai cittadini. Non si tratta di un’iniziativa “spot”, ma di un impegno concreto che ha già dato i suoi frutti: una presenza più capillare sul territorio nelle ore serali, più attenzione alle aree pubbliche, ai parchi, alle piazze e ai luoghi di aggregazione. Questo è il modo giusto di fare squadra: 6 Comuni che mettono insieme risorse, mezzi e persone per un obiettivo comune. Vedere le Polizie Locali presenti sul territorio nelle ore serali fa davvero la differenza. Non è solo più sicurezza, è anche più vicinanza. I cittadini si sentono più tutelati e i nostri paesi più “vivi” e controllati. Il progetto è uno strumento fondamentale che permette alle Amministrazioni di lavorare insieme, superando i confini comunali. Il Patto è l’esempio concreto di come la collaborazione tra Comuni piccoli possa portare risultati grandi. Condividere competenze significa offrire un servizio migliore a tutti, più efficace e senza lasciare nessuno indietro. Da soli sarebbe più difficile garantire lo stesso livello di presidio e risposta. I pattugliamenti serali sono fondamentali: presidiano i luoghi di aggregazione, rassicurano le famiglie e rafforzano il rapporto diretto tra Polizia Locale e cittadini. Complimenti agli amministratori e agli agenti per la continuità, la professionalità e l’impegno. La sicurezza si costruisce così: insieme, con costanza e con lo sguardo rivolto al bene comune».