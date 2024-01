Comunità energetica, incontro questa sera

Pregnana Milanese si prepara per un futuro energetico sostenibile.

Comunità energetica

Il Comune di Pregnana Milanese si sta muovendo verso un futuro più verde e sostenibile grazie alla sua partecipazione alla Manifestazione di interesse per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili. La relazione inviata alla Regione Lombardia è stata ammessa alla seconda fase di questa iniziativa, aprendo la strada a nuove opportunità per la comunità. In seguito all'approvazione da parte della Commissione europea e alla firma del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del Decreto italiano di incentivazione all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile a Pregnana Milanese è diventata una possibilità concreta.

Incontro questa sera

Per discutere dei prossimi passi da intraprendere, il Comune invita tutti gli interessati a partecipare a un incontro che si terrà venerdì 12 gennaio 2024, alle ore 21, presso la biblioteca comunale di Pregnana. Durante la serata, saranno presentati i risultati della relazione inviata alla Regione Lombardia, fornendo una panoramica della situazione attuale e della configurazione della Comunità Energetica Rinnovabile emersa dai dati raccolti.

"Occasione per tutti"

A proposito il vice sindaco Roberto Gadda dichiara:

“L'incontro rappresenterà un'occasione per condividere idee, confrontarsi sui possibili sviluppi futuri e fornire ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei dati richiesti per la fase successiva della manifestazione di interesse. La serata non è solo aperta a coloro che hanno già presentato una dichiarazione di impegno, ma anche a nuovi interessati che desiderano unirsi al percorso verso la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Pregnana. L'obiettivo principale di questa iniziativa è promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra e favorendo la transizione verso un sistema energetico più sostenibile.”

L’assessore Gianluca Mirra conclude: