“Comunità educante” al Meeting di Rimini

La scorsa settimana si è svolta la quarantaquattresima edizione del Meeting di Rimini per l’amicizia tra i popoli: tra i numerosi incontri previsti un posto di rilievo merita quello relativo al racconto dell’esperienza della «Comunità educante» del Comune di Abbiategrasso.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Beatrice Poggi è stata infatti protagonista dell’intervento, insieme a Maria Elena Magrin (giudice del Tribunale dei Minori di Milano) e a Patrizia Nesticò (Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Aldo Moro di Abbiategrasso), che ha permesso di raccontare il progetto di ricerca ed intervento, nato tre anni fa con l’obiettivo di migliorare la messa in rete e la collaborazione fra le diverse istituzioni nell’ambito degli interventi di prevenzione del disagio giovanile.

«È stato un cammino in cui non sono mancate le difficoltà: costruire la rete durante il periodo di pandemia non è stato facile ma i risultati ottenuti l’hanno ripagata» ha spiegato l’assessore.