Comunicazione urgente: furto di tessere istituzionali in Comune

L’Amministrazione tiene alta l’attenzione e chiede ai cittadini di non aprire a persone che esibiscono queste tessere

L’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso informa la cittadinanza di aver formalmente denunciato il furto di alcune tessere magnetiche in dotazione all’Ente.

Badge riservati

Si tratta di badge elettronici strettamente riservati all’attività amministrativa, utilizzati in modo esclusivo da consiglieri comunali, assessori e relatori ospiti per registrare la propria presenza e votare in modalità digitale durante le sedute del Consiglio Comunale. Questi dispositivi recano il logo del Comune, ma non hanno alcuna funzione al di fuori dell’Aula consiliare.

L’invito ai cittadini

L’Amministrazione Comunale rivolge un invito alla massima prudenza a tutta la popolazione, con particolare attenzione agli anziani e alle persone che vivono sole.

Esiste infatti il concreto rischio che soggetti malintenzionati possano tentare di utilizzare queste tessere in modo fraudolento, esibendole per accreditarsi falsamente come personale del Comune o rappresentanti istituzionali.

Si sottolinea con forza che nessun dipendente, amministratore o collaboratore comunale si presenterà mai al domicilio dei cittadini esibendo tali badge per effettuare controlli, richiedere somme di denaro, visionare bollette o raccogliere dati personali. In caso di dubbi o segnalazioni, si invitano i cittadini a contattare direttamente le Forze dell’Ordine tramite il 112. La collaborazione e l’attenzione di tutti sono fondamentali per prevenire possibili tentativi di truffa e tutelare la comunità.