Don Andrea Angelini, don Giuseppe Bianchi, don Emanuele Guido e don Stefano Magistrelli sono stati inviati nella zona pastorale IV (Rho)

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha incontrato nella mattinata di ieri, giovedì 25 giugno, i dodici sacerdoti ordinati lo scorso 13 giugno in Duomo, celebrando con loro l’Ora Media nella Cappella arcivescovile.

Comunicate le destinazioni ai nuovi sacerdoti, quattro preti novelli in arrivo a Legnano, Arluno, Cerro Maggiore e Pero

Al termine della preghiera, ha comunicato le destinazioni pastorali che segneranno l’inizio del loro ministero nelle diverse comunità della diocesi.

Tra le assegnazioni, quattro riguardano la Zona pastorale IV (Rho), territorio che accoglierà alcuni dei nuovi preti chiamati a svolgere il proprio servizio in realtà parrocchiali e comunità pastorali già strutturate.

Le destinazioni

A Legnano, Andrea Angelini è stato nominato vicario della Comunità Pastorale “S. Barnaba e S. Filippo Neri”, che comprende le parrocchie del SS. Redentore a Legnanello, S. Pietro e Santi Magi. Un incarico che lo vedrà impegnato in una delle realtà più dinamiche dell’area.

Giuseppe Bianchi sarà invece vicario parrocchiale ad Arluno, nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e contemporaneamente incaricato della pastorale giovanile nella parrocchia di S. Giorgio a Casorezzo, con un ruolo che unisce attività pastorale ordinaria e attenzione alle nuove generazioni.

Doppio incarico anche per Emanuele Guido, nominato vicario parrocchiale nelle parrocchie dei Santi Cornelio e Cipriano a Cerro Maggiore e di S. Bartolomeo a Cantalupo, dove sarà chiamato a operare in un contesto territoriale integrato.

Infine, Stefano Magistrelli è stato destinato a Pero come vicario della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II”, che riunisce le parrocchie della Visitazione di Maria Vergine e dei Santi Filippo e Giacomo a Cerchiate.

L’inizio del nuovo cammino

Le nuove destinazioni segnano l’avvio concreto del ministero per i giovani sacerdoti, chiamati a inserirsi nella vita delle comunità locali e a contribuire al cammino pastorale della diocesi ambrosiana.