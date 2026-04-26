Comune-Move In: rinnovata l’alleanza per verde ed eventi per tutti

Comune-Move In di Cerro Maggiore: rinnovata l’alleanza per verde ed eventi per tutti.

Comune-Move In: rinnovata la convenzione

Rinnovato l’accordo tra il centro commerciale Move In e il Comune di Cerro.

La collaborazione tra Move In, colosso che si trova in via Turati, a due passi dallo svincolo autostradale, e il Comune di Cerro si rafforza con il rinnovo della convenzione, che avrà una durata di altri sette anni e introduce numerosi miglioramenti rispetto al passato (da ricordare che durante la pandemia, lo spazio cinema del Move In si era trasformato in un polo vaccinale). “L’intero documento è stato rivisto alla luce delle recenti evoluzioni normative nazionali, con l’obiettivo di rendere più efficace e moderno l’utilizzo degli spazi pubblici all’interno della galleria commerciale – annuncia il sindaco Nuccia Berra – Il cuore della nuova convenzione è rappresentato da una gestione più funzionale delle aree, così da garantire meno burocrazia, nuove occasioni di spettacolo, iniziative culturali e momenti di aggregazione per tutte le età realizzate dal Move In stesso e/o in collaborazione con l’Amministrazione comunale”.

Verde ed eventi

Una collaborazione che, in paese, significa anche miglior decoro: “Dal punto di vista del Comune, l’accordo assicura una migliore programmazione delle manifestazioni, con un adeguamento del corrispettivo pattuito e, soprattutto, un significativo potenziamento della manutenzione del Parco del cimitero a carico del Move In – spiega Berra – Proprio su questo aspetto si è concentrato una grande parte del lavoro: infatti abbiamo aggiunto alla convenzione un calendario dei tagli e cura del verde da marzo a novembre, così da garantire un utilizzo costante e decoroso dell’intera area”.

E, come detto, ci saranno nuovi eventi: “Move In punta a tornare un punto di riferimento per lo svago, la cultura e lo sport, offrendo eventi e attività pensati per chi desidera partecipare a iniziative organizzate e di qualità – le parole del sindaco – In un recente confronto con la direttrice, Angela Azzinnari, è emerso quanto la programmazione dei prossimi mesi sarà ricca e diversificata, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Il calendario prenderà il via nelle prime settimane di maggio con la Silent Disco, per poi proseguire con attività dedicate ai più piccoli, alle famiglie e a tutta la comunità”.