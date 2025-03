Comune di Rho ed Emergency espongono lo striscione R1pud1A

«Questo Comune ripudia la guerra» Comune di Rho ed Emergency hanno esposto lunedì sera, sul balcone del CentRho, lo striscione con la scritta R1pud1A.

Srotolato da due giovanissime componenti del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze

Lo striscione è stato srotolato da due giovanissime componenti del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze sul lato del Tourist Infopoint che si affaccia su via Garibaldi: lo striscione verrà in futuro collocato davanti al Municipio in piazza Visconti. Le componenti del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze hanno letto l'articolo 11 e spiegato come questo “contenga un profondo impegno etico, dal momento che la pace è valore intrinseco della libertà”: “Rendere questo articolo concreto richiede uno sforzo collettivo reale, che favorisca il confronto e non la violenza Dobbiamo per una educazione alla pace e alla tolleranza e ciascuno deve imparare a riflettere, in questo percorso, sul proprio ruolo»

Presentata l'opera dell'artista Gep Caserta ispirata all'articolo 11 della Costituzione italiana

La cerimonia, a cui hanno partecipato anche il Vicesindaco Maria Rita Vergani e l'assessore alla Legalità Nicola Violante , è stata anche l'occasione per presentare l'opera di Gep Caserta ispirata all'articolo 11 della Costituzione italiana: l'articolo è scritto con i caratteri che Caserta sa dipingere con maestria. Troverà posto sullo scalone d'onore del Municipio.

Luca Radaelli di Emergency: "Orgoglioso che il mio Comune aderisca a questa campagna"

“ Da rhodense sono fiero e orgoglioso che il mio Comune aderisca a questa campagna – ha spiegato Luca Radaelli , di Emergency – L'iniziativa nasce nel tentativo di ricordare a tutti quanti come si ponga l'Italia di fronte a una guerra. cui a volte non capiscono le motivazioni. In ogni contesto, per volere la pace bisogna lottare. La democrazia non ci cade dall'alto, dobbiamo impegnarci perché i diritti siano rispettati.

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'adesione a questa campagna

Il Sindaco Andrea Orlandi ha salutato i consiglieri comunali presenti, Clelia La Palomenta, Daniele Paggiaro e Christian Colombo , ricordando come il Consiglio comunale abbia approvato all'unanimità l'adesione a questa campagna: “Da Rho lanciamo un messaggio forte, con lo striscione e con l'opera donata al Comune da Gep Caserta - ha detto il sindaco Orlandi - L'articolo 11, scritto 80 anni fa, è stato pesato in ogni sua parola dall'Assemblea Costituente: il verbo ripudia non è stato scelto a caso ”.