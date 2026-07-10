Complimenti alle nuove “Botteghe Storiche” dell’Abbiatense

Il Comune di Abbiategrasso si congratula con le attività del territorio che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Negozio di Storica Attività” attribuito da Regione Lombardia, un titolo che premia almeno quarant’anni di storia professionale, dedizione, qualità e radicamento nella comunità.

Due in città una a Rosate e una a Motta Visconti

Hanno ricevuto il riconoscimento Gorla Utensili e Nuova Ronzio di Abbiategrasso, il Panificio Pasticceria Locatelli di Motta Visconti e Samarati Abbigliamento di Rosate. Realtà che rappresentano un patrimonio prezioso per l’Abbiatense e che condividono un percorso fatto di passione, capacità di evolversi e fedeltà alla propria identità. Tutte sono associate a Confcommercio Abbiategrasso, che esprime grande soddisfazione per questo risultato e per il lavoro di valorizzazione svolto insieme alle imprese.

L’Amministrazione comunale rivolge a queste botteghe un sincero ringraziamento per aver saputo custodire tradizione e innovazione, diventando punti di riferimento per generazioni di cittadini e contribuendo alla vitalità del tessuto commerciale locale.

Consolidano il legame con il territorio

C’è una Lombardia che resiste al tempo, alle crisi economiche, ai cambiamenti del mercato e alle trasformazioni della società. È la Lombardia delle botteghe, dei negozi e dei locali storici che, da oltre quarant’anni, rappresentano molto più di un’attività commerciale: sono luoghi di memoria, punti di riferimento per le comunità e simboli di un modello di sviluppo fondato sul lavoro, sulla qualità e sul legame con il territorio.