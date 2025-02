E' stato completato il ripristino della piattaforma ecologica di via Bergamina a Nerviano

L'opera

Nel mese di aprile dello scorso anno la piattaforma ecologica di via Bergamina aveva subito gravi danni a seguito di un incendio che ha interessato il locale guardiania. Il fatto ha compromesso la struttura dell'edificio e tutti gli impianti elettrici/tecnologici presenti, rendendo necessaria un'analisi approfondita delle condizioni statiche e la messa in sicurezza dell'area.

Dopo una prima valutazione dell'entità dei danni, stimati in circa 70mila euro, sono state immediatamente individuate soluzioni temporanee per garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

Fortunatamente, grazie all'efficacia della copertura assicurativa, una parte significativa di questi costi sarà rimborsata, alleggerendo l'onere economico sulla gestione pubblica.

Sono stati successivamente conferiti due incarichi professionali: il primo per il progetto di rifacimento dell’impianto elettrico ed il secondo per la verifica delle condizioni statiche ed il consolidamento del solaio di copertura dell'edificio.

I lavori sono stati completati: l'infrastruttura è stata ripristinata nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela ambientale, garantendo così un servizio efficiente e sicuro per cittadini e operatori.