Completato il maxi-piano di efficientamento energetico per le scuole cittadine

L’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso ha dato notizia della conclusione di un imponente ciclo di interventi destinati alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico del patrimonio scolastico locale.

Quasi 5 milioni di euro

Grazie a una precisa programmazione dell’Ufficio Tecnico, il Comune ha saputo intercettare e mettere a frutto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e ulteriori fondi statali, traducendoli in opere concrete per un valore complessivo di 4.732.000 euro. Sotto la direzione tecnica dell’ingegner Gianni Rapetti, i cantieri hanno interessato in modo capillare la Scuola Media Correnti, la Palestra Custodi, la Scuola Elementare Fratelli Di Dio e le Scuole Materne Galimberti e Papa Giovanni. La strategia d’intervento si è focalizzata sul miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici, portando alla posa di decine metri quadrati di cappotto isolante e alla coibentazione di altrettanti metri quadrati tra pareti e coperture. A questo si è aggiunta la sostituzione integrale dei vecchi serramenti con nuovi infissi ad alta efficienza, coprendo una superficie vitrea di millesettecento metri quadrati.

L’intera operazione ha richiesto una gestione logistica complessa, evidenziata dall’utilizzo di oltre ottomila metri quadrati di ponteggi per un valore di oltre trecentomila euro, necessari per garantire la sicurezza delle maestranze e la continuità delle attività. Ogni progetto è stato studiato su misura per rispondere alle specifiche criticità architettoniche di ciascun plesso, garantendo così non solo un risparmio energetico immediato, ma anche un innalzamento dei livelli di sicurezza e comfort per l’intera comunità scolastica.

Sindaco e assessore soddisfatti

In merito al traguardo raggiunto, il sindaco Cesare Nai e l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti desiderano esprimere: