Con i lavori di asfaltatura, a partire da lunedì 17 novembre, del tratto di corso Italia compreso fra Piazza Monumento e Piazza Frua a Legnano si completa l’intervento di riqualificazione e di messa in sicurezza che ha interessato in questi mesi la parte alta di uno degli assi viari più importanti della città.

Completata la riqualificazione del tratto alto di Corso Italia

L’intervento di messa in sicurezza ha interessato l’incrocio fra Corso Italia e via Alberto da Giussano con il rialzo dell’intersezione, il posizionamento di due “parapedoni”, lo spostamento dell’attraversamento ciclo pedonale su via Alberto da Giussano, l’asfaltatura di un tratto di quest’ultima sino all’incrocio con via Lega, l’ampliamento del marciapiede fra piazza Frua e Piazza Monumento e il posizionamento di una nuova pensilina per la fermata del bus nella stessa piazza. Ultima tappa di questo ridisegno è, appunto, l’asfaltatura del tratto di corso Italia: i lavori, dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì 17 a venerdì 21 novembre (termine che potrebbe slittare in caso di maltempo), vedranno la chiusura alternata delle corsie, con deviazioni segnalate in loco.