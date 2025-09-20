Compleanno speciale, Luigia Colombo ha spento 100 candeline

La mamma dell'ex sindaco di Canegrate, Roberto Colombo ha festeggiato circondata da amici e parenti. Il suo segreto? "L'affetto e poi non mi arrabbio mai".

E’ un compleanno speciale quello che ha festeggiato ieri, venerdì, Luigia Colombo a Canegrate.

Compleanno speciale per la mamma dell’ex sindaco Colombo

La mamma dell’ex sindaco di Canegrate, Roberto Colombo, ha tagliato lo straordinario traguardo dei cento anni. Elegante nella sua camicetta bianca a pois neri, visibilmente felice e in perfetta forma, la signora Luigia si è intrattenuta con amici e parenti, ha scartato regali e ha raccontato alcuni aneddoti di una vita lunga un secolo, soprattutto del periodo buio della guerra. Per la lieta occasione, il cortile si è riempito di persone che hanno voluto esserci per festeggiarla, fra cui anche il sindaco Matteo Modica e il Parroco don Marcello Barlassina, che ha celebrato la messa.

Il suo segreto

Nel vederla così lucida ed anche serena, la domanda ci è sorta spontanea: qual è il segreto per arrivare così ai cento anni? “L’affetto e poi non mi arrabbio mai – dice con un sorriso – . Quanta abbondanza – prosegue riferendosi al tavolo del rinfresco -, quando ero giovane non c’era così tanto cibo neanche a Natale”.

Accanto a lei l’amica di una vita

Seduta acconto a lei c’è l’amica di una vita: “Lei è Lina ed è come una sorella”. “La tengo d’occhio – ribatte Lina, che di anni ne ha ottantasei -. Se la mattina tarda ad aprire le imposte mi preoccupo, poi scopro che ha solo dormito un po’ di più del solito. E mi preoccupo anche che non trovi un fidanzato”. Ridono complici e si danno appuntamento a domenica. Sì, perché oggi, sabato, la signora Luigia è attesa ad un’altra festa, quella con nipoti e pronipoti.