Compleanno a sostegno della lotta alla tubercolosi per il Rotary Morimondo Abbazia

Si è svolto nelle ubertose campagne verdeggianti nel cuore del Parco del Ticino il tredicesimo compleanno del Rotary Club Morimondo Abbazia, che sabato scorso ha festeggiato alla grande alla Tenuta Cambiaga di Robecco Sul Naviglio. La presidente Martina Forti ha scelto questa location per offrire ai propri soci ed amici un contesto importante che valorizzasse il 13° Anniversario di nascita del Morimondo Abbazia, nato il 26 marzo 2013 per iniziativa, tra gli altri, del compianto “bersagliere” Ambrogio Locatelli.

2mila euro contro la tubercolosi

È stata una festa con un ricco parterre des rois ed una partecipazione notevole e qualificata che la dice lunga sulla stima, l’apprezzamento e l’amicizia che il club ha saputo guadagnarsi nell’esercizio delle attività di servizio e nei rapporti di collaborazione instaurati con tutti i club del Distretto 2050 di cui fa parte.

“Sono orgogliosa di presiedere questo club e ringrazio tutti i miei predecessori per averlo portato fino a qui – ha detto la presidente Forti -. Per noi anche il compleanno è un’occasione per fare del bene e infatti il ricavato di questa serata lo destiniamo a Stop Tb Italia: un’associazione impegnata a combattere la tubercolosi in Italia e all’estero, che è nata nel 2004 come partner italiano di Stop TB Partnership di Ginevra e nel 2008 è diventata ODV”.

Presente alla serata per Stop Tb Italia, il dottor Giorgio Besozzi, che ha spiegato come ogni anno si registrino quasi nove milioni di nuovi casi di tubercolosi e come, sebbene sia una malattia curabile, ogni giorno nel mondo muoiano di tubercolosi 3.800 persone. Per sostenere l’associazione dei Besozzi il Rotary Club Morimondo Abbazia ha raccolto ben duemila euro, che proprio in occasione della festa di compleanno la presidente Forti ha simbolicamente consegnato al dottor Besozzi.