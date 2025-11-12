Commemorazione dei martiri di Nassirya a San Vittore

Commemorazione oggi, 12 novembre, a San Vittore Olona per ricordare gli italiani che morirono nell’attentato a Nassirya.

“Cari concittadini e care concittadine, cari rappresentanti delle forze dell’ordine, anche quest’anno celebriamo insieme, qui a San Vittore Olona, un evento tanto recente quanto drammatico della storia del nostro Paese – ha affermato il sindaco Marco Zerboni – Ventidue anni fa, la mattina del 12 novembre 2003, nella città di Nassirya, in Iraq, una violenta esplosione squarciò la base italiana nell’attentato più grave subito dai nostri contingenti schierati nelle missioni di pacificazione, condotte in tante aree di crisi e contro il terrorismo transnazionale. A seguito dell’attentato morirono 19 italiani, militari e civili, e 9 iracheni (tra cui i due autori dell’attentato). A San Vittore Olona, abbiamo voluto ricordare questa triste pagina dedicando questo luogo alla memoria di quegli uomini e non dimenticando, ogni anno, di celebrarne la memoria e ricordando, uno ad uno, i nomi delle vittime:

i carabinieri Massimiliano Bruno maresciallo aiutante e Medaglia d’Oro di Benemerito della cultura e dell’arte, Giovanni Cavallaro sottotenente, Giuseppe Coletta brigadiere, Andrea Filippa appuntato, Enzo Fregosi sottotenente, Daniele Ghione maresciallo capo, Horatio Majorana appuntato, Ivan Ghitti brigadiere, Domenico Intravaia vice brigadiere, Filippo Merlino sottotenente, Alfio Ragazzi maresciallo aiutante Medaglia d’Oro di Benemerito della cultura e dell’arte, Alfonso Trincone sottotenente;

i militari dell’esercito: il primo caporal maggiore Alessandro Carrisi, il caporal maggiore capo scelto Emanuele Ferraro, il capitano Massimo Ficuciello, il maresciallo capo Silvio Olla, il caporal maggiore Pietro Petrucci; i due civili: il cooperatore internazionale Marco Beci, e il regista Stefano Rolla”.