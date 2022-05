Comitato NO tangenziale Abbiategrasso: "I candidati non si esprimono sull'opera?"

La protesta

Il gruppo di cittadini di Abbiategrasso ha chiesto nuovamente sabato, 21 maggio 2022, lo stop dell'opera.

Comitato No Tangenziale in azione sabato, 21 maggio 2022, ad Abbiategrasso per chiedere lo stop dell'opera che interesserà il territorio cittadino.

Una cinquantina di persone contro l'opera

E' sceso nuovamente in strada il comitato No Tangenziale di Abbiategrasso che chiede lo stop alla realizzazione della tangenziale della città che a loro modo di vedere devasterebbe il territorio agricolo e naturalistico intorno ad Abbiategrasso.

"Con decreto del 5 agosto 2021 il Governo ha inserito la superstrada Vigevano Magenta tra le opere che, a causa di un elevato grado di complessità progettuale … difficoltà esecutive o attuative …etc.et. che rendono necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari - avevano dichiarato i Comitati No Tangenziale - In realtà la vera difficoltà riscontrata per questa infrastruttura sta nel fatto di averla calata dall’alto senza analizzare quali siano state o siano le vere necessità di mobilità della zona e i danni ambientali e di qualità della vita che la sua eventuale realizzazione potrebbe causare, danni che assumono sempre più rilevanza ai tempi della pandemia e dei mutamenti climatici".

Nessuna parola da parte dei candidati

"Ci sono le elezioni e non c'è nessun candidato che si espresso sull'opera e contro la devastazione del nostro territorio", hanno fatto sapere i No tangenziale, che chiedono di schierarsi contro quest'opera che a loro modo di vedere sarebbe dannosa per il territorio.

Presente il consigliere comunale, Domenico Finiguerra.