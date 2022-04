Un presidio in difesa del territorio e per dire no alla tangenziale

Il picchetto di protesta

Appuntamento questa mattina, 9 aprile 2022, ad Abbiategrasso per protestare contro il nuovo parco commerciale e la nuova tangenziale.

"No tangenziale", "No al parco commerciale", Basta devastazioni" e ancora "Il Pagiannunz non si tocca".

Questi gli slogan al presidio organizzato per stamani, sabato 9 aprile 2022, ad Abbiategrasso per la difesa del territorio.

Il gruppo di protesta in piazza

Presenti, tra gli altri, Anpi, la Confocommercio Abbiategrasso con la segretaria Brunella Agnelli e il consorzio di aziende agricole che offrirà il pranzo ai presenti. I soldi raccolti verranno utilizzati per sostenere le spese legali della Confcommercio e dei commercianti che si oppongono alla creazione del parco commerciale.

Hanno scritto da Anpi Abbiategrasso: