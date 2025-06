Continuano i lavori per dotare Legnano del nuovo impianto natatorio: ieri sono cominciate le operazioni di abbattimento dell’edificio della vasca media, secondo step dei lavori sul complesso degli impianti coperti che aveva visto, fra aprile e maggio, la demolizione dell’immobile della piscina grande all’angolo fra viale Gorizia e via Cuttica.

Cominciato l'abbattimento della piscina media

La prima fase di questo intervento prevede la rimozione degli elementi di impiantistica collocati nel solaio dell’edificio, quindi la selezione e lo smistamento di questi materiali. Seguirà la messa in sicurezza della zona intorno all’edificio, quindi l’abbattimento dell’immobile, che avverrà, esattamente come per la porzione già demolita, nel rispetto dell’ambiente circostante cioè bagnando le parti aggredite dalle ruspe per evitare la dispersione delle polveri.

I lavori sono realizzati da Techne SpA, soggetto capofila dell’ATI aggiudicataria del progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio. L’ATI è composta da Techne SpA e Myrtha Pools in qualità di soggetti realizzatori, Aquamore (soggetto gestore) e BCC Leasing (soggetto finanziatore). Progettisti dell’opera sono Studio28architettura e Tekn&co. I lavori di abbattimento non avranno alcun impatto sull’attività natatoria.