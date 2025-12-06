Comincia da Piazza Turati la riqualificazione delle aree verdi lungo corso Magenta

Partono i lavori di riqualificazione dei giardini di piazza Turati a Legnano.

Al via la riqualificazione delle aree verdi lungo corso Magenta

Partono martedì, con la riqualificazione dei giardini di piazza Turati, i primi interventi sulle aree verdi di corso Magenta previsti dal progetto “La Scuola si fa città”. A seguire, nei prossimi mesi, saranno riqualificati gli spazi verdi nei pressi di tre plessi scolastici lungo il corso e nelle immediate vicinanze: Piazza De Nicola (scuola De Amicis), via Bonvesin della Riva (l’omonima scuola secondaria di primo grado) e viale Gorizia (liceo Galilei).

“La Scuola si fa città”: spazi verdi più sicuri, accessibili e inclusivi

L’obiettivo è di migliorare questi spazi, oggi poco fruiti, facendone dei punti di incontro, in primo luogo per la popolazione scolastica e le loro famiglie, nello spirito più autentico del progetto “La scuola si fa città”: rigenerare i luoghi fisici per rigenerare la comunità. Questi lavori trasformeranno spazi urbani pubblici in luoghi più piacevoli da vivere e più inclusivi.

L’area sarà ridisegnata

Nello specifico, per i giardini di piazza Turati, area di circa 2.200 metri quadrati, l’area verde sarà completamente ridisegnata per migliorarne sicurezza, accessibilità e qualità ambientale. Sono previsti nuovi percorsi inclusivi, piccole piazze circolari, pavimentazioni drenanti e una fascia verde che “proteggerà” questo spazio da corso Magenta. Saranno rinnovati gli arredi e, in un’ottica di maggiore sicurezza, sarà installata un’illuminazione più efficiente. L’intervento valorizzerà il sistema verde eliminando i vecchi muretti, modellando il terreno, ampliando le aiuole e liberando le radici del filare alberato di corso Magenta grazie alla de-pavimentazione. La durata dei lavori prevista è di due mesi.

Nuove aree di incontro per scuole e comunità

Per realizzare l’intervento sarà necessario vietare la sosta sul lato sinistro di corso Magenta, dall’area di ingresso al Comando della Polizia locale sino a via Granatieri di Sardegna e lungo la stessa via Granatieri di Sardegna. Resta disponibile il parcheggio di corso Magenta, recentemente riqualificato, e il parcheggio tra le vie Cottolengo e Alberto da Giussano.