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Che cosa mettiamo nel piatto, come ci muoviamo e come trattiamo l’ambiente in cui viviamo: sono questi gli ingredienti della nostra salute.

Costruire la salute ogni giorno

Sarà la biologa Elena Dogliotti, di Fondazione Umberto Veronesi, l’ospite dell’ottavo appuntamento di Natura Mater. L’incontro è in programma sabato 21 novembre alle 17 a Legnano, a Palazzo Leone da Perego. Con lei dialogherà Federica Rancati, docente di Scienze motorie e sportive del liceo Galileo Galilei. Dogliotti spiegherà come la salute si costruisca ogni giorno, con le abitudini, le scelte alimentari e il rapporto con l’ambiente. Al centro c’è la prevenzione primaria, uno strumento fondamentale per ridurre il rischio di molte malattie croniche e promuovere il benessere individuale e collettivo. La sfida, secondo gli organizzatori, è tradurre le conoscenze scientifiche in comportamenti consapevoli e duraturi.

Alimentazione, salute e sostenibilità

L’incontro esplorerà il legame tra alimentazione, salute e sostenibilità. Si parlerà del ruolo di una dieta equilibrata, dell’attività fisica e delle scelte di ogni giorno nella prevenzione delle malattie. Sarà affrontato anche il rapporto tra i nostri modelli di consumo e la salute del pianeta, per mostrare come la tutela dell’ambiente e quella della salute umana siano strettamente legate. Particolare attenzione andrà all’educazione alla salute fin dall’infanzia e al ruolo della scuola e della comunità nel far nascere abitudini sane.

Il gioco Foodland e l’isola di Eutopia

Durante la serata saranno presentati i progetti educativi che Fondazione Veronesi propone alle scuole. Uno spazio particolare sarà dedicato a «Foodland – Viaggio tra alimentazione, movimento e sostenibilità». È un’avventura per mare che usa sia il gioco digitale sia strumenti fisici per avvicinare bambini e ragazzi ai principi di una sana alimentazione, dell’esercizio fisico, della sostenibilità e della collaborazione. Alla fine il pubblico potrà esplorare in digitale Eutopia, l’isola dedicata al concetto di one health. È un approccio integrato secondo cui la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi è strettamente collegata.

Chi è Elena Dogliotti

Elena Dogliotti si è laureata in Scienze biologiche e specializzata in Scienze dell’alimentazione all’Università degli Studi di Milano. È divulgatrice e supervisore scientifica per Fondazione Umberto Veronesi. Ha fatto ricerca biomolecolare all’Università degli Studi di Milano e ricerca in nutrigenomica al polo universitario dell’ospedale San Paolo. Ha lavorato come nutrizionista in ambulatori privati e ospedali e oggi è libera professionista. Nel 2021 ha pubblicato per Fondazione Veronesi il libro «Una dieta per ogni età», edito da Sperling & Kupfer.

La mostra fotografica sui quattro elementi

In occasione dell’incontro si potrà visitare anche la mostra fotografica della Società italiana di caccia fotografica, allestita nelle due sale al piano terra di Palazzo Leone da Perego. Gli scatti raccontano la forza, la bellezza e la fragilità della natura attraverso i quattro elementi: Terra, Aria, Acqua e Fuoco. Le immagini sono accompagnate da «Semina rerum», l’opera sonora del sound designer e artista multimediale Maurizio Misiano, che porta il visitatore dentro gli ambienti fotografati. La mostra resta aperta fino al 29 novembre, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Il prossimo appuntamento con Angelo D’Orsi

Natura Mater è una rassegna filosofica in dieci appuntamenti. Fa parte del progetto «Le Giornate del Sapere», promosso dal Servizio Cultura e Museo con il liceo Galileo Galilei. Il prossimo incontro è in programma sabato 28 novembre, sempre alle 17 a Palazzo Leone da Perego. Lo storico della filosofia e giornalista Angelo D’Orsi parlerà di «Il sistema guerra. Come stiamo distruggendo natura, diritto e umanità». Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Nella foto di copertina: la biologa Elena Dogliotti