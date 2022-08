Colpito da un sasso in una grotta, 30enne salvato

Era stato colpito da un sasso durante una visita di una grotta ed è stato necessaria la lunga opera degli uomini del Soccorso alpino per salvarlo

La gita in una grotta

Si è conclusa solo domenica sera intorno alle 23.30 l'opera di salvataggio attuata dal Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico per soccorrere un uomo di 30 anni di Milano, colpito da un sasso mentre si trovava all’interno della grotta Remeron, a Comerio (in provincia di Varese). L'allarme era scattato molto prima, poco dopo le 13 quando il trentenne, nel corso della visita, era stato colpito dal masso. L’infortunato è stato raggiunto da un medico del Cnsas che, dopo averne verificato le condizioni, ha ritenuto che fosse in grado di muoversi e di procedere senza la necessità di utilizzare la barella. L'uomo è stato quindi accompagnato verso l'uscita, sempre monitorato dai sanitari del Cnsas e continuamente assistito dai tecnici. Nei tratti verticali e in quelli più complessi è stato predisposto anche un sistema di contrappeso, che permette di evitare ulteriori sforzi e affaticamenti. Alle operazioni hanno partecipato i tecnici di soccorso speleologico della IX Delegazione lombarda, insieme con i colleghi del Cnsas arrivati da Piemonte, Veneto, Liguria, Trentino, Valle d’Aosta e Toscana; presente anche la componente di soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, Stazione di Varese.

Una volta fuori dalla grotta, è stato caricato su un'ambulanza e portato in ospedale a Varese.