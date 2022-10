Colletta per sostituire il pulmino della parrocchia distrutto nell'incidente in montagna

Colletta per acquistare un nuovo pulmino alla parrocchia di Vanzaghello.

Il nuovo mezzo deve sostituire quello danneggiato durante l'incidente avvenuto due mesi fa in Trentino-Alto Adige, durante la vacanza oratoriana. Era il 29 luglio 2022 quando il mezzo, guidato dal parroco don Armando Bosani e carico di ragazzi, si scontrò violentemente contro un'auto a Lutago, in Valle Aurina.

I prezzi dell'usato si sono alzati di molto

Per il precedente pulmino era stato stipulato un contratto di noleggio a lungo termine della durata di cinque anni che è scaduto proprio in questo mese di settembre. A giugno erano state avviate le pratiche con la società di noleggio per riscattare il pulmino allo scadere del noleggio. Ironia delle sorte, il giorno dopo l'incidente arrivò il preventivo di riscatto della società di noleggio pari a 24mila euro. "Nel mese di agosto ci siamo subito dati da fare per cercare un altro pulmino. Poi abbiamo valutato l'ipotesi di acquistarne uno usato - precisa la parrocchia - Però l'andamento del mercato delle auto ha fatto rialzare di molto i prezzi dell'usato, per poter risparmiare un po' si sarebbe dovuto acquistare un mezzo con parecchi chilometri percorsi. Si è ritenuto quindi di acquistarne uno nuovo".

Ecco come contribuire alla raccolta fondi

Il pulmino più conveniente costa 39mila euro e non sarà consegnato prima della primavera 2023. Per il momento la parrocchia sta usando il vecchio furgone e le auto dei volontari. Attiva intanto la raccolta offerte tramite bollettino, bonifico bancario all’Iban IT94L0306909606100000017774 oppure Paypal.

