Colletta Alimentare, mille volontari in 38 supermercati

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Anche a Legnano e in zona, come in tutta Italia, si svolge oggi, sabato 14 novembre, la Giornata nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Banco Alimentare.

Colletta Alimentare, la 30ª edizione

L’appuntamento torna sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e quest’anno ha come titolo “Gesti che costruiscono Pace: 30 anni di Colletta Alimentare”. Lo scopo è sensibilizzare sul problema della povertà: nei supermercati aderenti si possono acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà. Le aiutano le organizzazioni partner del territorio convenzionate con le sedi regionali del Banco Alimentare.

I volontari con la pettorina arancione

Nel Legnanese aderiscono 38 supermercati, dove circa 1.000 volontari del Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno a fare la spesa per chi ha bisogno. I prodotti richiesti sono quelli a lunga conservazione: olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, alimenti per l’infanzia e riso. Tutto ciò che viene donato andrà poi alle strutture caritative del territorio convenzionate con il Banco Alimentare.

I numeri dello scorso anno

Nell’edizione 2025, in 36 supermercati di Legnano e zona, sono stati raccolti 39.300 chili di alimenti. Sono stati distribuiti a 3.531 persone assistite da 23 organizzazioni locali di solidarietà.

«Essere artigiani di Pace ogni giorno»

Marco Piuri, Presidente della Fondazione Banco Alimentare ets, ha dichiarato:

«La Pace non è soltanto assenza di conflitti, ma anche il modo in cui scegliamo di stare dentro la realtà e di prenderci cura degli altri. Dopo trent’anni, la Colletta Alimentare continua a essere un’esperienza che coinvolge persone di ogni età e provenienza, un gesto collettivo semplice ma potente, in grado di cambiare il cuore di ciascuno di noi e di trasformare la realtà che ci circonda. Un gesto che oggi rappresenta un contributo a una dimensione di Pace e un invito ad essere “artigiani di Pace” ogni giorno, attraverso le nostre scelte quotidiane».

I numeri in Italia

In tutta Italia si può donare in quasi 12mila supermercati. Gli alimenti raccolti andranno alle oltre 7.500 organizzazioni convenzionate con il Banco Alimentare, tra cui mense per i poveri, case famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto e unità di strada. Insieme sostengono circa 1.700.000 persone.

I mezzi di Poste Italiane

Anche quest’anno Poste Italiane sostiene la Colletta. Per Milano e provincia mette a disposizione 19 mezzi aziendali a basse emissioni, che trasporteranno gli alimenti raccolti nei supermercati aderenti. In tutta la Lombardia la flotta supera i 50 automezzi. Con questo impegno, spiega il Gruppo, conferma il proprio ruolo sociale, in linea con i valori di sostenibilità, inclusione e vicinanza alle comunità che guidano la sua attività.

Nella foto di copertina: alcuni volontari dell’edizione 2025 in un supermercato di Legnano