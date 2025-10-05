Collaborazioni tra Comuni per servizi migliori

Il sindaco di Ozzero Pietro Invernizzi e il primo cittadino di Morimondo Marco Iamoni hanno siglato due importanti accordi di collaborazione: Polizia Locale in convenzione (il nuovo servizio partirà dal 15 ottobre) e Trasporto sociale (per garantire mobilità e supporto alle persone più fragili).

Garantire i servizi

Un passo concreto verso servizi più efficienti, vicini ai cittadini e frutto di una collaborazione virtuosa tra i due Comuni.

“Anche per contenere i costi amministrativi di Comune di piccole dimensione come i nostri” spiega il primo cittadino di Ozzero.

Come avevamo annunciato qualche mese fa, dopo il recesso anticipato in maniera unilaterale del Comune di Abbiategrasso dalla convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Locale, il Comune di Ozzero cambia registro e come aveva precisato il sindaco Invernizzi la soluzione era stata identificata in una nuova collaborazione con il Comune di Morimondo. Un scelta che soddisfa le esigenze dei due piccoli Comuni.

«I due paesi hanno esigenze replicabili, sono simili per territorio e abitanti, hanno più punti in comune, mentre Abbiategrasso è una città di oltre 30mila abitanti con priorità differenti – aveva spiegato la scelta Invernizzi – Con il piccolo borgo condividiamo già il segretario comunale, ora la nostra collaborazione si rafforza con la Polizia Locale. Morimondo ha già un agente, il nostro obiettivo è di assumerne uno anche noi e poi formare il micro Comando con un ulteriore rinforzo, un giovane da formare, al fine di poter poi avere una squadra che si può muovere sul territorio»

Una collaborazione che si rafforza anche con la convenzione per il Trasporto sociale verso il plesso ospedaliero di Abbiategrasso, servizio rivolto a quelle persone che hanno difficoltà negli spostamenti, fragili e anziani.