Il progetto “Il volto tra fascino e racconto” è nato dalla collaborazione tra gli studenti e i docenti del Liceo Artistico e la RSA Gallazzi Vismara di Arese, con l’intento di portare un tocco di arte nei locali della Residenza Sanitaria.

Collaborazione fra il Liceo artistico e la Rsa per portare la bellezza in casa di riposo

La collaborazione ha preso il via dalla richiesta della RSA di collaborare per rendere più gradevoli alcuni spazi comuni: le classi 4C e 5C dell’indirizzo figurativo hanno raccolto la sfida, proponendo di realizzare una serie di ritratti fotografici degli ospiti e di rielaborarli poi in chiave artistica, abbinandoli a temi decorativi ispirati all’artista Gustav Klimt.

Il progetto, che si sviluppa con l’anno scolastico 2025/2026, ha preso il via nel corso della settimana dedicata all’Alzheimer che si svolge alla fine di settembre e per la classe 4C si configura anche come una ricca esperienza di Formazione Scuola Lavoro. Nel corso di questo periodo gli studenti e le studentesse, coordinati dalle docenti e dall’esperto fotografo, hanno organizzato la realizzazione del servizio fotografico in RSA: si è trattato di momenti di intensa relazione che hanno profondamente coinvolto tutti i partecipanti.

La restituzione delle immagini realizzate

Nelle ultime settimane è stata organizzata una prima restituzione delle immagini realizzate agli ospiti, con la consegna di alcune foto ai soggetti ritratti.

“Dal punto di vista artistico, la scelta del liceo Russell- Fontana di ritrarre gli ospiti anziani della RSA intende rappresentare la bellezza intrinseca del volto maturo e il racconto della storia individuale” hanno commentato le professoresse Nadia Brivio e Stefania Scanu, coordinatrici del progetto per il Liceo Artistico Fontana. “Per coloro che normalmente associano il ritratto al volto perfetto, giovane e stereotipato, il ritratto dell’anziano assume un ruolo narrativo, simbolico e celebrativo della dignità e dell’importanza che l’anziano deve assumere nella società contemporanea”.

“Ogni volto custodisce una storia unica, fatta di memorie, emozioni e dignità. Con questo lavoro, ci siamo messi in ascolto, lasciando che ciascuno si rivelasse”, ha ricordato il dott. Consalvo de Costa, che collabora al progetto come esperto fotografo. “Gli studenti hanno saputo cogliere questa profondità con grande sensibilità, trasformando gli scatti e i ritratti in un vero incontro umano”.

Ritratti ispirati all’estetica di Klimt

La scelta di contaminare i ritratti con l’estetica di Gustav Klimt è legata sia al volere offrire all’osservatore un riferimento noto e riconoscibile ma è anche legata all’armonia che i temi decorativi tipici di Klimt, particolarmente ricchi di cromie e trame, trovano negli spazi razionalisti della RSA Gallazzi Vismara