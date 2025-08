Collabora & Innova, pubblicata la graduatoria dei progetti finanziati (per 130 milioni)

Bando regionale

Ne sono stati presentati 138, 59 hanno ottenuto il disco verde.

Pubblicata la graduatoria del bando Collabora & Innova, per il quale proprio la scorsa settimana la Giunta regionale ha deciso di aggiungere allo stanziamento iniziale di 100 milioni altri 30 milioni di euro.

Bando Collabora & Innova, pubblicata la graduatoria

In totale sono state presentate 138 domande, per 578 soggetti e un costo totale dei progetti presentati di 687 milioni. Gli esiti del bando parlano quindi di ben 59 progetti finanziati, per 333 soggetti e con un esborso totale di 130 milioni di euro (la media di ogni progetto finanziato è di 2,2 milioni di euro).

Con il bando sono state assegnate agevolazioni comprese tra il 40% e il 60% delle spese ammissibili e comunque fino a 5 milioni di euro per Partenariato (costituito da 3 a 8 soggetti di cui almeno una Pmi e un Organismo di Ricerca) per investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con specifiche premialità riservate alla sostenibilità ambientale (adesione di almeno un Partner Impresa a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto), alla presenza di giovani e donne nella compagine societaria (almeno il 50% della compagine sociale in almeno un Partner Impresa), all’appartenenza ai cluster tecnologici lombardi da almeno un anno (di almeno un Partner Impresa), presenza di almeno un Partner Start up innovativa o Pmi innovativa.

"Investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni"

L'assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi spiega:

"La misura, come noto, è volta a sostenere investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo e a favorire la crescita competitiva attraverso il potenziamento della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze. Rispetto alla Call Hub, che era stata attivata nella programmazione Por Fesr precedente, avevamo già aumentato la dotazione da 70 a 100 milioni, in funzione della risposta al precedente bando. Poi la decisione di innalzare ancora l’investimento, a 130 milioni".

Ecco quali sono i primi tre progetti in graduatoria

Degli otto ecosistemi proposti, quello che ha avuto maggiore successo è quello dedicato a Salute e Life Science, con ben 27 progetti presentati, seguito da Sostenibilità (11), Manifattura Avanzata (10) e Connettività e Informazione (5).

Il primo progetto in graduatoria, "InnoMec+ Innovazione per la transizione digitale, verde e sicurezza dei dati per la filiera meccanica", è dedicato alla Manifattura Avanzata. A livello operativo, il progetto interverrà con l’introduzione di tecnologie di lavorazione più sostenibili di quelle tradizionalmente impiegate nel settore dei beni strumentali per la mobilità elettrica oltre ad approcci di monitoraggio energetico e tecnologico dei processi produttivi (per esempio asportazione di truciolo) e dei macchinari impiegati. Unendo a queste soluzioni un opportuno sistema di tracciabilità di materiali e pezzi in lavorazione, sarà possibile gestire eventuali scarti o pezzi non conformi con un approccio circolare, valorizzandoli all’interno dello stesso contesto produttivo oppure a livello di partenariato o, ancora, a livello di mercato.

Il secondo, invece, appartiene all’ecosistema Life Science. "Baby Bee", piattaforma Innovativa per uno Screening neonatale di precisione che integra Biochimica e Genomica, ha l’obiettivo di migliorare la resa diagnostica dello screening neonatale attraverso lo sviluppo di una piattaforma tecnologica in grado di combinare analisi biochimica e sequenziamento genomico.

Nell’ecosistema Sostenibilità, infine, il terzo progetto in graduatoria: "Climwater" intende investigare gli impatti del cambiamento climatico sul ciclo idrico integrato, con particolare riferimento all’hinterland milanese.

La graduatoria è consultabile a questo link.