Col bimbo di 9 mesi sulla panchina, rimangono lavati dall’impianto di irrigazione

Si siede sulla panchina con il bimbo di nove mesi nella nuova piazza davanti al palazzo comunale di Rho, e improvvisamente parte l’impianto di irrigazione e il piccolo viene investito dal getto d’acqua, fredda.

Col bimbo di 9 mesi sulla panchina, lavati dall’impianto di irrigazione

Pensava di godersi qualche minuto di tranquillità nella rinnovata piazza comunale, la mamma che ha avuto invece una amara sorpresa: poco dopo essersi accomodata, intorno alle 13, l’impianto di irrigazione è partito improvvisamente e ha bagnato sia lei che il piccolo.

“Chi è quel genio che ha posizionato il getto d’acqua sotto la panchina, oppure quello che messo la panchina sopra il getto d’acqua?” Questo il commento della mamma rimasta stupita e senza parole quando l’impianto di irrigazione è partito. La prima cosa fatta dalla donna è stata quella di correre a casa per cambiare il figlio. Ma domani andrà in comune a chiedere spiegazioni.

La risposta del comune

Venuti a conoscenza di quanto accaduto, dal comune hanno voluto spiegare il perchè di questa incresciosa situazione portando le proprie scuse per quanto accaduto: