Cittadina dona al Comune 100mila euro

Il Comune di Legnano riceve una donazione di 100mila euro: saranno utilizzati per progetti e iniziative a favore dell’infanzia.

Donazione da 100mila euro in favore del Comune di Legnano

L’Amministrazione comunale ha deliberato di accettare la proposta di una cittadina legnanese che ha manifestato la volontà di donare 100mila euro per finanziare progetti e iniziative a favore dell’infanzia. La stessa cittadina ha espresso la volontà di restare anonima.

Saranno destinati ai lavori sulle scuole o al museo dei bambini

al Palazzo Malinverni al momento sta vagliando diverse ipotesi di impiego delle risorse all’interno degli interventi realizzati per l’infanzia. Fra le opzioni la scuola di via Cavour, altri plessi scolastici interessati da lavori di ristrutturazione e il Kimu (il museo dei bambini di via Pontida).