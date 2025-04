"Ci facciamo in quattro" per sostenere l'Oncologia dell'ospedale cittadino

Una serata tra comicità, musica e danza per sostenere l’Oncologia dell’ospedale cittadino.

Uno spettacolo benefico per l'Oncologia dell'ospedale di Legnano

L’appuntamento con "Ci facciamo in quattro" è per martedì 13 maggio, alle 21, al Teatro Galleria. A salire sul palcoscenico saranno il comico Claudio Batta, volto noto del programma televisivo Zelig; i Casi clinici, band composta da medici e infermieri capitanata dal dottor Luca Di Toma; e le ballerine e i ballerini della compagnia di danza Orizon. L’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di due apparecchi per prevenire l’alopecia indotta dalla chemioterapia nei pazienti oncologici.

La serata vuole ricordare anche Valeria Vanossi e Chicco Clerici

A promuovere l’evento, che vuole anche ricordare due legnanesi impegnati nel sociale che tanto hanno fatto per l’ospedale cittadino e che si sono spenti entrambi il 14 giugno 2024 (Valeria Vanossi, fondatrice della onlus Il sole nel cuore, e Chicco Clerici, organizzatore di raffinati eventi di moda: insieme hanno realizzato «Belle ovunque e comunque», la serata benefica e di sensibilizzazione sul tema dei tumori femminili che per quattro edizioni ha visto sfilare con abiti da sogno le pazienti dell’Oncologia dell’Asst Ovest Milanese), è la Fondazione degli ospedali presieduta da Norberto Albertalli. Non potendo replicare l’evento nato dall’inesauribile creatività e dalle straordinarie doti organizzative della coppia Vanossi-Clerici, la Fondazione ha deciso di proporre uno spettacolo inedito che gode del patrocinio della Regione Lombardia e dell’Asst Ovest Milanese.

"Il Galleria ha 1.600 posti e noi puntiamo al tutto esaurito"

Spiega Albertalli:

"La prevendita è già aperta. Il teatro ha 1.600 posti e noi puntiamo al tutto esaurito. Per acquistare i due dispositivi sono necessari circa 40mila euro: ovviamente 'Ci facciamo in quattro' non basterà per raccogliere l’intera somma, ma abbiamo già in cantiere altri progetti che ci permetteranno di tagliare l’ambizioso traguardo".

La prevendita è già aperta: ecco dove acquistare i biglietti

I biglietti si possono acquistare da Disco Stores in galleria Ina, all’Info point dell’Ospedale nuovo di Legnano, rivolgendosi all’associazione Il sole nel cuore o contattando la Fondazione degli ospedali (scrivendo all'indirizzo di posta elettronica direzione@fondazione4h.it, o chiamando ai numeri 334.1537078 e 348.2807437).