Città in lutto per la scomparsa di Luciano Bisatti, ex consigliere comunale

Il cordoglio della comunità

Comunità di Corbetta in lutto per la morte di Luciano Bisatti, ex consigliere comunale.

Il ricordo

«Ho ricevuto con grande tristezza la notizia della sua scomparsa. Luciano è stato una figura importante nella vita politica della nostra città, impegnato con dedizione dal 2011 al 2018 – ricorda il sindaco Marco Ballarini - È sempre stata una persona a modo, tranquilla, pacata, e così ha affrontato anche il suo ruolo di capogruppo della maggioranza nel mio primo mandato. Cercava sempre la mediazione, da buon padre di famiglia, nell’interesse di tutta la città». Il primo cittadino porge «alla sua famiglia le più sentite e sincere condoglianze, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale di Corbetta. Ciao Luciano, grazie di cuore per tutto quello che hai dato. La tua Corbetta ti saluta con affetto».

Il cordoglio

L’intera città si unisce ed esprime il suo cordoglio. «È con profondo dolore che apprendiamo della scomparsa di Luciano Bisatti, già consigliere comunale. La sua dipartita lascia un vuoto nella comunità che ha servito con impegno e dedizione – si legge sulla pagina Facebook del Comune - Luciano Bisatti sarà ricordato per il suo contributo al dibattito pubblico e per l'attenzione che ha sempre riservato alle esigenze dei cittadini durante il suo mandato. In questo momento di lutto, il Consiglio comunale e tutta la cittadinanza di Corbetta si stringono attorno alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».