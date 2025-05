Cinquecento visite contro il tumore al seno

Cinquecento visite di prevenzione contro il tumore al seno: tempo di bilanci per l’iniziativa che ha portato la firma del Lions club Maggiolini di Parabiago in collaborazione con la farmacia e il Comune. Per due anni il sabato mattina ha fatto rima col volontariato.

La genesi dell'iniziativa

Due anni fa l’allora presidente del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini Ambrogina Pravettoni impressionata dai grossi numeri che giungevano dalle statistiche sulle donne colpite dal tumore al seno si è rimboccata le maniche e, con l’aiuto ed il sostegno morale di tutto il Club, quello del Comune e della Farmacia comunale oltre all’inventiva di alcuni soci in particolare si è giunti ad organizzare un nuovo service intitolato «Noi con Voi contro il tumore al seno».

Il progetto è entrato nel vivo grazie a diverse figure

Le idee sulla carta vanno sempre bene, ma nella realtà hanno bisogno di braccia e gambe su cui viaggiare, come quelle del dottor Giorgio Carnevali, coadiuvato dall’infermiera Giancarla, quindi l’assessore ai Servizi sociali Elisa Lonati, le dottoresse della farmacia comunale capitanate dalla dottoressa Federica Morlacchi. Senza tralasciare il contributo giunto da alcune socie del Club, come la stessa Ambrogina, Antonella, Rina, Grazia e Adriana.

Il progetto è durato due anni

Per due anni ogni quindici giorni al sabato mattina i protagonisti di questo progetto si sono messi in gioco per fare le visite nell’ambulatorio comunale prospiciente la farmacia. E’ stato sempre rispettato l’elenco compilato nei giorni che hanno preceduto i vari appuntamenti. segnati dal sorriso e dall’affetto delle donne che si sono sottoposte alle visite.

«Il compito dei Lions consiste molto spesso nel prendere in esame un problema e cercare di coinvolgere le Autorità locali per risolverlo, ma in questo caso ciò non bastava ed allora ci si è rivolti a Lions Club International Foundation che attraverso un contributo speciale ha permesso di sostenere le spese assicurative del progetto: grazie all’aiuto avuto dall’Officer Distrettuale Gabriele Necchi che non ha risparmiato suggerimenti ed aiuti concreti presso la Foundation».

Il "grazie" attraverso i riti del Lions club

Dalla Presidenza di Ambrogina Pravettoni passando per quella di Carmelo di Fede si arriva oggi con la Presidenza di Francesco Munafò, il quale può ora tracciare un bilancio: tale service ha infatti prodotto ben più di 500 visite facendo prevenzione in moltissimi casi. Se parecchie donne non hanno dovuto ricorrere al chirurgo è grazie al fatto che il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini si è impegnato a diffondere il service con tutti i mezzi possibili giungendo persino ad esportarlo anche a Legnano.

A nome del Presidente Francesco Munafò, assente per motivi di servizio, il Lions Guida del Club Franco Rossi ha consegnato l’Attestato di apprezzamento al dottor Carnevali già premiato con Melvn Jones e un foulard del centenario Lions a Giancarla nonché le rose alle dottoresse come piccoli segni di un ringraziamento senza limiti.

Un nuovo service

«Il lavoro dei Lions e del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini in particolare non finisce qui comunque perché è già partito un altro nuovo service che riguarda la ludopatia e che è in attività, a titolo sperimentale, da qualche mese.

I primi risultati dicono che ancora una volta si è messo il dito in una grande piaga ed il Club farà di tutto, contando sempre sull’aiuto delle Autorità Locali e del Sert, per cercare di continuare il proprio intervento al fine di far capire a tutti che quando il gioco si fa tossico bisogna avere il coraggio di smettere e rivolgersi allo sportello di ascolto contro la ludopatia in funzione negli spazi di Villa Corvini.