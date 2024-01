Cinque Punti salute della Cisl per aiutare chi è in difficoltà con le prestazioni sanitarie

Aperto anche a Legnano il "Punto salute" di Cisl che aiuta i cittadini a districarsi nelle difficoltà di accedere alle prestazioni sanitarie nei tempi prestabiliti.

Cinque punti salute Cisl per le prestazioni sanitarie

Non vengono rispettati i tempi di attesa per le prestazioni previsti nell’impegnativa del medico? Si riscontrano disservizi nella prenotazione ed erogazione di visite, esami, day-hospital e ricoveri? Ci sono problemi per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario?

A chi non è capitato di trovarsi in una di queste situazioni? Per offrire informazioni e assistenza sull’accesso alle cure che il Servizio sanitario nazionale deve garantire ad ogni persona la Cisl di Milano, in collaborazione con la Fnp (il sindacato dei pensionati), ha istituito cinque Punti Salute in altrettante sedi distribuite sul territorio metropolitano.

Un aiuto concreto per le difficoltà

“Si tratta di cinque sportelli – osserva Sabria Sharif, segretaria della Cisl milanese – ai quali le persone si possono rivolgere per ricevere informazioni e assistenza concreta in caso di problemi con il Servizio sanitario pubblico e privato accreditato. Il diritto alla cura è sancito dalla Costituzione e deve essere sempre esigile, invece sappiamo bene che non è così. Tante persone, anche in Lombardia, rinunciano a curarsi perché i tempi d’attesa per visite ed esami nelle strutture pubbliche sono lunghissimi e non hanno i soldi per accedere a quelle private. E questo è inaccettabile”.

I Punti Salute si trovano in cinque sedi della Cisl a Milano (due), Legnano, Melzo e Segrate e saranno attivati a partire dall’1 febbraio. L’accesso per gli iscritti al sindacato è gratuito.

“I problemi riguardano soprattutto le persone anziane – evidenzia Gabriella Tonello, segretaria generale della Fnp Cisl di Milano – che, per ovvie ragioni anagrafiche, hanno più bisogno di accedere alle prestazioni sanitarie, ma faticano maggiormente ad ottenerle. Le difficoltà sono dovute anche a carenza di informazioni. Molti, ad esempio, non sanno che compilando un apposito modulo, che va consegnato a mano o via mail all’Urp della struttura sanitaria, è possibile ricevere l’appuntamento entro il periodo previsto dalla ricetta medica”.

Aiuto per l'accesso digitali per gli anziani

Il personale dei Punti Salute è a disposizione anche per assistere chi deve prenotare una visita o un esame ma non ha le competenze, soprattutto digitali, per farlo (una situazione non rara fra gli anziani).

Di seguito la loro ubicazione, con giorni, orari di ricevimento e contatti.

Milano, via Tadino 23. Su appuntamento lunedì 9-12 e giovedì 14-17 (tel. 0220525214

mail: puntosalute.milano@cisl.it)

Milano, piazza Tito Minniti 8. Su appuntamento giovedì 9.30-12.30 (tel. 0220525435

mail: fnpminniti@cisl.it)

Legnano, via Lega, ang. Alberto da Giussano. Su appuntamento lunedì 14.30-17 e venerdì 9-12.30 (tel. 0331598972 mail: fnp.legnano@cisl.it).

Melzo, via Agnese Pasta 33 Melzo. Su appuntamento martedì e mercoledì 14-17 (tel. 0295710746 mail: fnpmelzo@cisl.it).

Segrate, via Conte Suardi 34. Su appuntamento mercoledì 9.30-12.30 (tel. 0226922217 mail: fnpsegrate@cisl.it).