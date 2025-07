Cinque patenti ritirate e tante sanzioni durante l'operazione sicurezza sulle strade

SICUREZZA

Posti di blocco lungo il Sempione nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia

Posti di blocco rinforzati e cinque patenti ritirate, oltre a diverse sanzioni emesse per anomalie ai mezzi. Questo il bilancio dell’operazione sicurezza sulle strade che lo scorso fine settimana ha visto impegnati gli agenti della Polizia Locale del Comando Unico Nerviano-Pogliano nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia.

I controlli effettuati sabato 28 giugno e venerdì 4 luglio

Negli ultimi due fine settimana gli agenti guidati dal comandante Stefano Palmeri hanno intensificato i servizi di monitoraggio sul Sempione per contrastare la guida pericolosa. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con le Polizie Locali di Parabiago e San Vittore Olona. I controlli sono stati effettuati nelle serate di sabato 28 giugno e in quella di venerdì scorso 4 luglio. Dodici gli agenti impegnati per un totale di cinque pattuglie più una pattuglia civetta ovvero senza i loghi della Polizia Locale sull’auto.

Due conducenti sono stati sorpresi a circolare con auto prive di assicurazione e uno di questi addirittura senza patente

Nel corso delle due serate sono stati sottoposti a pretest alcolemico 276 conducenti. Di questi, 5 sono risultati positivi: tre rientravano nella fascia amministrativa (sanzione di 543 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi), mentre due presentavano un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, con conseguente denuncia penale, ammenda da 800 a 3200 euro e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. I controlli hanno portato anche alla contestazione di diverse altre irregolarità: due conducenti sono stati sorpresi a circolare con auto prive di assicurazione e uno di questi addirittura senza patente. Per quest’ultimo è scattata una maxi sanzione di 6mila euro con sequestro del veicolo.

Dieci verbali per circolazione senza revisione

Dieci i verbali per circolazione senza revisione e un verbale per violazione della prescrizione di divieto assoluto di consumo di alcol con un tasso rilevato di 0,4 g/l, che ha comportato sanzione amministrativa e sospensione della patente. Quattro verbali sono stati dati per guida senza cintura di sicurezza o per la mancanza dei documenti obbligatori alla conduzione dei veicoli.

Nel corso della serata ritirate cinque patenti

In totale nel corso della serata sono state ritirate cinque patenti. Agenti del Comando Unico di Nerviano Pogliano che nelle prossime settimane saranno impegnati, come avviene periodicamente, anche nei controlli all’interno del paese per contrastare il fenomeno della movida che ogni fine settimana vede numerosi giovani arrivare nei locali di Pogliano Milanese.